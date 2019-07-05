Türk patrona Kamboçya'da vahşi infaz, boğazı kesilerek öldürüldü



Uzak Doğu ülkelerinden Kamboçya'da açtığı iş yerlerine Türkiye'den personel götüren Ercan Avcı, hırsızlık yaptığından şüphelendiği Halim Toker tarafından vahşice katledildi..



Kamboçya’da açtığı iş yerlerine Türkiye'den götürdüğü kişileri çalıştıran 46 yaşındaki Ercan Avcı, boğazından kesilerek vahşice öldürüldü. Adanalı Ercan Avcı'nın katil zanlısı Kamboçya polisi tarafından yakalanarak tutuklanırken, Avcı'nın eşi, kocasına ait işyerlerini ve tüm mallarını satarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK YAPTIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARILMIŞ

İş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. Öfkeli işçi, eski patronu Avcı'yı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi. Ağabey Şeref Avcı, "Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor" dedi

46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya'da çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü ise Halim Toker, Ercan Avcı’yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker kısa süre sonra yakalandı. Toker çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KARDEŞİMİN KARISI CENAZEYE SAHIP ÇIKMADI'

Ercan Avcı’nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi, "Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A.’yı aradıkları zaman cevap olarak, 'Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin’ dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz. Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor" dedi.

Ercan Avcı’nın cenazesi ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından cenaze defnedilmek üzere Adana’nın Pozantı ilçesine götürüldü.



