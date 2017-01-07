Türkiye sınırında bombalı saldırı

Suriye’nin muhaliflerin elindeki Azez kasabasında bombalı saldırı meydana geldi.İlk belirlemelere göre 43 kişi hayatını kaybetti.Kilis’in karşısındaki Halep kentine bağlı Azez kasabasında meydana gelen saldırı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda çoğunlukla sivil olmak üzere en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Londra merkezli Gözlemevi ölenler arasında 6 muhalifin olduğunu diğerlerinin ise sivil olduğunu açıkladı.Gözlemevi sözcüsü Rami Abdurrahman saldırının su yada yakıt tankeriyle gerçekleştiğini düşünüyor.Dha’nın haberine göre saldırıda yaralanan 20 kişinin tedavi için Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.