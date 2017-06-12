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12 Haziran 2017 Pazartesi 03:34

Tuvalette doğurduğu bebeğini pencereden aşağı attı 

Evinin tuvaletinde doğum yapan, bebeğini havalandırma boşluğundan 3 kat aşağı atan vicdansız anne yakalanarak tutuklandı. Bebek ise mucize kabilinden kurtuldu.

Tuvalette doğurduğu bebeğini pencereden aşağı attı 
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Tuvalette doğurduğu bebeğini pencereden aşağı attı 

Tuvalette doğum yaptı, kucağına bile almadan 3. kattan aşağı attı. Ağlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine havalandırma boşluğunda bulunan yeni doğmuş bebek hayata tutunurken anne Nurdane D. tutuklanarak cezaevine gönderildi..

VİCDANSIZ KADIN, 3 ÇOCUK ANNESİ ÇIKTI 

Ankara’nın Mamak İlçesi Bostancık Mahallesi’nde geçen çarbamba günü akşam saatlerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan ağlama sesi duyan çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Edinilen göre olay yerine giden ekipler, 4 katlı apartmanda inceleme yaptı. Havalandırma boşluğunda yeni doğmuş bir bebekle karşılaşan itfaiye erleri, boşluğa inerek talihsiz bebeği kurtardı. Hafif yaralı olduğu belirtilen bebek daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUVALETTE DOĞUM KALINTISI BULUNDU

Savcılığın talimatı üzerine polis, apartmanda bulunan dairelerden birinden bebeğin boşluğa atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Apartman boşluğuna penceresi bulunan dairelerin tuvaletlerinde inceleme yapıldı. 3’üncü kattaki 13 numaralı dairenin tuvaletinde doğum izi kalıntılarına rastlandı. Bunun üzerine, daire sakini 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Nurdane D. isimli kadın gözaltına alındı. Nurdane D., emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞ

Savcılık sorgusunda olayı itiraf eden Nurdane D., “yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Burada, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Nurdane D.’nin beyanları şoke etti. Hamile olduğunu bilmediğini iddia eden 35 yaşındaki Nurdane D., şöyle dedi:

“Midem rahatsız olduğu için karnımda meydana gelen şişliği buna bağlıyordum. Eşimden başka kimseyle ilişkiye girmedim. Eşimden hamile kaldım. 3 kız çocuğum bulunmaktadır. Olay günü sabah 08.30-09.00 sularında sancılandım. Tuvalete gittim. Kendi başıma, kimseden yardım almadan çocuğu doğurdum. Göbek kordonunu kendim kesip attım. Bu sırada panikleyerek, doğurduğum çocuğu apartmanın 3’üncü katında bulunan evimin tuvaletinin penceresinden apartman boşluğuna attım. O an çocuğa zarar verip vermeyeceğimi, ölüp ölmeyeceğini düşünemedim. Esasında çocuk doğduğunda herhangi bir ses çıkarmıyordu. Bu olaydan eşimin bilgisi yoktur.”

ANNE TUTUKLANDI BEBEK KURTULDU

Hâkim Söylemez, Nurdane D.’nin tutuklanmasına karar verdi. Nurdane D. Sincan Cezaevi’ne gönderilirken, savcılık annenin bazı bilgileri sakladığı düşüncesiyle soruşturmasını derinleştirdi. 3’üncü kattan atılan bebeğin kurtulmasının mucize olduğu vurgulandı. Vücudunda kırıklar bulunan bebeğin tedavisine devam edildiği, iyileşmeye başladığı öğrenildi.
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