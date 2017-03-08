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08 Mart 2017 Çarşamba 00:47

Uçağa bazukayla binmek isterken yakalandı

Türkiye'ye uçakla bazuka getirmeye hazırlanan yolcu Ukrayna'da gözaltına alındı. Adı açıklanmayan Türk vatandaşı yolcunun terör örgütleriyle ilişkisi araştırılıyor.

Uçağa bazukayla binmek isterken yakalandı
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Uçağa bazukayla binmek isterken yakalandı


Türkiye'ye gelmek için Ukrayna'da uçağa binmek isteyen Türk vatandaşı bir yolcunun valizinden askeri birliklerin gözdesi bazuka çıktı. Adı açıklanmayan yolcunun valizinde askeri telsiz istasyonu da bulundu. Terör örgütleriyle bağlantısı araştırılan yolcu hakkında, Kiev yönetimi Türkiye'den resmen bilgi istedi.

UÇAKLA TÜRKİYE'YE BAZUKA GETİRECEKTİ

Ukrayna'nın Zaporoje kentinden İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir yolcunun bagajından bazuka ve askeri istasyon cihazı çıktığı bildirildi. Yolcunun Türk olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Zaporoje Dairesi'nden yapılan açıklamada, uçağa bazuka ile binmeye çalışan Türk yolcunun havaalanında gözaltına alındığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan yolcunun bagajının kontrol edildiği sırada bazuka ve askeri istasyon cihazına ulaşıldığı kaydedildi.

Ukraynalı yetkililer, Türk vatandaşının silah ve cihazı yasa dışı olarak bulundurduğunu açıkladı.
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Uçağa Bazukayla Binmek
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