Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93916
ALTIN
256.228
DOLAR
6.6346
STERLİN
8.5388
EURO
7.7078
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet...
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir...
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız...
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Ücretsiz otobüs kartı yüzünden saldırıya uğradı

Bindiği otobüste, ücretsiz seyahat kartını sistem tanımayınca, sürücünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki adam hastanelik oldu. 

Ücretsiz otobüs kartı yüzünden saldırıya uğradı

Bindiği otobüste, ücretsiz seyahat kartını sistem tanımayınca, sürücünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki adam hastanelik oldu. 

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:57
Ücretsiz otobüs kartı yüzünden saldırıya uğradı

Ücretsiz otobüs kartı yüzünden saldırıya uğradı

Otobüslerde yaşlılara verilen ücretsiz taşıma kartını sistem tanamıyanca, şoförün saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu. Bursa'da, otobüse binen N.B. (72), cihazın ücretsiz seyahat kartını tanımaması nedeniyle tartıştığı şoför ile yolcu tarafından dövülerek, zorla araçtan indirildi. Başından ve kolundan yaralanan N.B., hastanede tedaviye alındı..
Olay, dün akşam, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi'ndeki Timurtaşpaşa otobüs durağında meydana geldi. 

SİSTEM ÜCRETSİZ KARTI TANIMADI

Otobüse binen N.B., iddiaya göre, ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu. N.B., ilk seferde okunmayan kartı tekrar gösterdi; ancak cihaz yine tanımadı. Bu sırada şoför R.A. (55), N.B.'den otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine şoför ile N.B. arasında tartışma çıkarken, ismi öğrenilemeyen yolcu da dahil oldu. 

Şoför ile otobüsteki yolcu, N.B.'yi döverek, otobüsten zorla indirdi. Yere düşen N.B., başından ve kolundan yaralandı. Olay sırasında durakta bulunanlar ise şoföre ve yolcuya tepki gösterdi. Bölgeye gelen güven timlerinin müdahalesiyle tartışma, sona erdirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Duraktakilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı N.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güven timleri, otobüs şoförü R.A. ile tartışmaya dahil olan yolcuyu gözaltına aldı. N.B. ise sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü R.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ''Ücretsiz seyahat kartını cihaz okumadı. İkinci defa denedi yine cihaz kartı tanımadı. Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, inmeyince tartışmaya başladık. Onu otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan başka bir yolcu itti'' dediği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Bursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise saldırdı, evine ateşe verdi
Polise saldırdı, evine ateşe verdi
Niğde'de esrarengiz olay: Savcının katili yakalandı
Niğde'de esrarengiz olay: Savcının katili yakalandı
Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü
Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü
İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü
İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Ankara Çukurambar'da korkutan yangın
Ankara Çukurambar'da korkutan yangın
Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı
Osmanbey esnafını dolandıran işadamı yakalandı
Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?
Park magandasını mahkeme serbest bıraktı: İlla ölmesi mi lazım?
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim