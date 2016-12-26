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26 Aralık 2016 Pazartesi 20:29

Üçüncü eşi de terkedince canına kıydı; Evlilikleri ölüme götürdü

Üç kez evlendi, her evliliğin ardından terkedildi. Son evliliğinde eşi de bırakıp gidince bunalıma giren Mustafa Sarıayvaz canına kıydı.

Üçüncü eşi de terkedince canına kıydı; Evlilikleri ölüme götürdü
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Üçüncü eşi de terkedince canına kıydı; Evlilikleri ölüme götürdü

Mutlu bir hayat, sıcak bir aile kurmak isterken tam üç kez terkedilen adam bunalıma girdi. Uşak'ır Banaz ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Sarıayvaz, 3 evliliğinde de terkedilince intihar etti

Uşak'ın Banaz İlçesi'nde ilk evliliğinden boşanan ikinci ve üçüncü evliliklerinde ise eşleri tarafından terk edilen 35 yaşındaki çiftçi Mustafa Sarıayvaz, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, Büyükoturak'da dün gündüz saatlerinde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Sarıayvaz, 3 ay önce Suriyeli bir kadınla evlendi. Suriyeli kadının da bir ay sonra terk ettiği Sarıayvaz, 3'üncü defa adı açıklanmayan Şanlıurfalı bir kadınla geçen ay evlendi. Son evliliğinde de terk edilen Sarıayvaz, bunalıma girerek evinin tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Sarıayvaz'ı asılı gören yakınları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sarıayvaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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