Üçüncü eşi de terkedince canına kıydı; Evlilikleri ölüme götürdü

Üç kez evlendi, her evliliğin ardından terkedildi. Son evliliğinde eşi de bırakıp gidince bunalıma giren Mustafa Sarıayvaz canına kıydı.

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