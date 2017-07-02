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GÜVENLİK:
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02 Temmuz 2017 Pazar 06:28

Uludere'de çatışma, 1 korucu şehit 3 yaralı var

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

Uludere'de çatışma, 1 korucu şehit 3 yaralı var
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Uludere'de çatışma, 1 korucu şehit 3 yaralı var


Uludere İlçesi Hilal Beldesi kırsalında bugün saat 01.00 sıralarında güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte, güvenlik korucusu Serhat Benek şehit oldu, korucular Sait Babat ve Hüseyin Babat ile Ferit Kara yaralandı.

Yaralı korucular, olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



 
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