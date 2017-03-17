Ümraniye'de kaza, aracın motoru 200 metre fırladı

TEM

İstanbul Ümraniye'de güne zincirleme kaza ile başladı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında bir aracın motoru 200 metre ileri fırladı.Alınan bilgiye göre,Otoyolu'ndan Ümraniye istikametine seyir halindeki Ferhat Selim'in kullandığı 34 ZC 2800 plakalı otomobil, Çavuşbaşı mevkisinde aynı yöne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyenplakalı taksiye çarptı.Söz konusu otomobil ve taksideki kişilere yardım etmek için duran Doğukan Balkaya idaresindeki 34 NB 4639 plakalı otomobile arkasından gelen iki aracın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Takside sıkışarak yaralanan bir kişi, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi de çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Kazada adeta hurdaya dönen araçlardan ikisinin motorlarının yerinden sökülerek yaklaşık 200 metre ileri fırladığı görüldü.