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17 Mart 2017 Cuma 06:43

Ümraniye'de kaza, aracın motoru 200 metre fırladı

İstanbul Ümraniye'de güne zincirleme kaza ile başladı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında bir aracın motoru 200 metre ileri fırladı.

Ümraniye'de kaza, aracın motoru 200 metre fırladı
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Ümraniye'de kaza, aracın motoru 200 metre fırladı

İstanbul Ümraniye'de güne zincirleme kaza ile başladı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında bir aracın motoru 200 metre ileri fırladı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ümraniye istikametine seyir halindeki Ferhat Selim'in kullandığı 34 ZC 2800 plakalı otomobil, Çavuşbaşı mevkisinde aynı yöne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TFM 18 plakalı taksiye çarptı.

Söz konusu otomobil ve taksideki kişilere yardım etmek için duran Doğukan Balkaya idaresindeki 34 NB 4639 plakalı otomobile arkasından gelen iki aracın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışarak yaralanan bir kişi, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi de çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada adeta hurdaya dönen araçlardan ikisinin motorlarının yerinden sökülerek yaklaşık 200 metre ileri fırladığı görüldü.
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