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21 Haziran 2017 Çarşamba 02:33

Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı, 1 ölü var

Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı, 1 ölü var
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Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı, 1 ölü var


İstanbul Ümraniye’de minibüsle bir taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durakta bulunan taksicilere silahlarla ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çakmak Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, bir minibüsle taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durağa gelerek durakta bulunan taksicilerle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan duraktaki taksicilere silahlarla ateş açıldı. Olayda durakta bulunan taksicilerden Ferhat Bozyel, kardeşi Feyyaz Bozyel ve soyadı tespit edilemeyen Hasan isimli vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki hastanelere kaldırdı. Erdem Hastanesi’ne kaldırılan Ferhat Bozyel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Ağır yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Feyyaz Bozyel’in durumunun ciddiyetini koruduğu, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Hasan isimli vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis Taksi Durağında İncele Yaptı
Polis ekipleri taksi durağı çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde durağın içinde ve çevresinde çok sayıda boş kovana rastlandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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