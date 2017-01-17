GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ocak 2017 Salı 12:00

Ünal Tanık Yalova'da gözaltına alındı; FETÖ'den aranıyordu

Rota Haber sahibi Gazeteci Ünal Tanık, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünal Tanık Yalova'da gözaltına alındı; FETÖ'den aranıyordu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ünal Tanık Yalova'da gözaltına alındı; FETÖ'den aranıyordu

Rota Haber sahibi Gazeteci Ünal Tanık, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tanık, saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Ünal Tanık
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri mutlaka haber verin Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri...
239 yolcusuyla sır oldu 239 yolcusuyla sır oldu
Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist...
İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve parmak koparma’ davası İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve...
Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk kriz çıkardı Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk...
Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1 ölü 2 yaralı var Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1...
Yukarı Çık

Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri...
Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürle şüpheli paketler konusunda vatandaşlara uyarılarda...

Haberi Oku