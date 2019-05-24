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Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin kiraladığı araçla çıktıkları gezi, faciya döndü. Feci kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti..

Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin kiraladığı araçla çıktıkları gezi, faciya döndü. Feci kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti..

24 Mayıs 2019 Cuma 08:41
Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti

Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti

Denizli'de 4 üniversite öğrencisinin kiraladığı araçla çıktığı şehir turu faciayla sona erdi. 2 öğrenci hayatanı kaybederken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin kiralık otomobille TIR'la çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Öğrencilerden Halit Atabay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril’den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı TIR ile çarpıştı.

4 ÖĞRENCİ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz, Ömer Beder, Halit Atabay ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi’yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı.

İKİ ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile TIR şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Halit Atabay’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 

ARABA KİRALAMIŞLAR

Öte yandan araçtaki öğrencilerin, otomobili kiraladıkları ve kent merkezine gezmeye gittikleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Son Güncelleme: 24.05.2019 09:25
Anahtar Kelimeler:
Pamukkale ÜniversitesiTIRÇivril Denizli Karayolu
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