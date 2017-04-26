Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi.Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Üniversite servis minibüsünde patlama
Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi.
Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi.Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.