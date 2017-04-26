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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:29

Üniversite servis minibüsünde patlama

Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi.

Üniversite servis minibüsünde patlama
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Üniversite servis minibüsünde patlama
   Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi.Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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Anahtar Kelimeler
Servis Minibüsü Patlama
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