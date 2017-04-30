﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 12:07

Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza 20 bıçak darbesi

Nurhayat Beytekin, henüz 18 yaşında, umutları hayalleri vardı. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için gece gündüz çalışırken, sevgilisi olduğu iddia edilen maganda tarafından 20 kez bıçaklanarak katledildi.

Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza 20 bıçak darbesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Üniversite sınavına hazırlanan genç kıza 20 bıçak darbesi



Siirt'te, üniversite giriş sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin, dün akşam kaldığı kız yurduna giderken, yolunu kesen aynı yaştaki erkek arkadaşı tarafından 20 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği iddia edilen M.O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite sınavına hazırlanan Nurhayat Beytekin, dün akşam kaldığı Özel Bayar Kız öğrenci yurduna giderken,

Bahçelievler Mahallesi'ndeki SİSKİ il binası önünde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen, bir kaynakçıda çalışan M.O.K. tarafından önü kesildi. İddiaya göre aralarında yaşanan tartışma sonrası M.O.K., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Beytekin'i 20 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nurhayat Beytekin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan M.O.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği öne sürüldü. Nurhayat Beytekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne kaldırıldı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları taradılar Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları...
Adıyaman ve Haftanin'de operasyon; 14 terörist öldürüldü Adıyaman ve Haftanin'de operasyon; 14 terörist...
Alçaklar; Okul servisine bombalı çanta bırakıp kaçmışlar Alçaklar; Okul servisine bombalı çanta bırakıp...
Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu
Lezbiyen kızlar Arapların elinden zor kurtuldu Lezbiyen kızlar Arapların elinden zor kurtuldu
TSK açıkladı; 1 haftada 112 terörist öldürüldü TSK açıkladı; 1 haftada 112 terörist öldürüldü
Yukarı Çık

Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple...
Maslak Ayazağa'da içinde iki kişinin bulunduğu araç hareket halindeyken silahlarla tarandı. Saldırıda...

Haberi Oku