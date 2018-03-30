Üniversiteli Burçak Helvacı'nın şoke eden ölümü

Günlük kiralık evlerde yeni bir üniversiteli kız ölümü şoke etkisi yarattı. Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Burçak helvacı günlük kiralık bir rezidans odasında ölü olarak bulundu.



Esenyurt'ta bulunan lüks bir rezidansta günlük kiralanan dairede üniversite öğrencisi genç kız asılı halde ölü bulunurken, kızın yanında not bulundu. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor...

GÜNÜ BİRLİK ODA KİRALAMIŞ

Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, özel bir üniversitede eğitim gören Burçak Helvacı (22), dün rezidansa gelerek günübirlik bir ev kiraladı. Evden çıkış saati gelen genç kızdan haber alamayınca kapıyı açan görevliler, genç kızın asılı ve cansız bedenini bularak polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Genç kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ÖLÜMDEN ÖNCE NOT BIRAKMIŞ

İstanbul’da özel bir üniversitenin fizyoterapi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen Helvacı’nın ölü bulunduğu dairede not bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. Kızın bıraktığı notta ise yaşamaktan bıktığı ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı şeklinde bir yazı bulunduğu öğrenildi.