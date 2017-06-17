Üniversiteli kıza, belediye otobüsünde iğrenç taciz

KADIKÖY ÜMRANİYE HATTINDA İĞRENÇ OLAY

ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADIN ŞOKE OLDU

BENZER TACİZ OLAYLARI BİRKAÇ KEZ YAŞANDI

Cinsel tacizler artık sapkınlık boyutuna ulaştı. İstanbul'da üniversiteli genç bir kız, neredeyse dedesi yaşında bir adamın cinsel saldırısına maruz kaldı. Utanç verici olayı cep telefonu kaydeden genç kız, yaşadığı şoku anlattı. Otobüs sapığı adam bir eliyle yanında oturan genç kadını taciz ederken diğer yandan da mastürbasyon yaptığı anlar tacizin boyutunu gözler önüne serdi.Artan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’den Ümraniye’deki evine gitmek üzere ’20Ü’ numaralı belediye otobüsüne binen 24 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Y.Y’yi taciz eden kimliği henüz belirlenemeyen şahıs bir yandan genç kıza dokunmaya çalışırken, bir yandan da pantolonun üzerinden mastürbasyon yaptı.Cinsel saldırı mağduru genç Y.Y., adlı genç kız “Yaşadığım korkunç olayın etkisini üzerimden atabilmiş değilim. Saatlerdir elim ayağım titriyor. ‘Dede’ diyebileceğim yaştaki bu şahıs yanıma oturdu. Elinde bir poşet vardı. Sürekli poşeti düzeltiyordu. Sonra elini bacağımın bulunduğu tarafta yana doğru bıraktı. Yaşlı olduğu için yorgundur diye düşündüm. Sonra üzerini düzeltti. Bir eliyle bacağıma dokundu diğer eliyle o eylemi yapmaya başladı. Şoku üzerinden atabilmiş değilim. Yaşlı bir adam olması dolayısıyla bir an ne yapacağımı bilemedim. Telefonumla o anı görüntüledim” dedi. Genç kadın otobüs hareket halindeyken mastürbasyon yapan şahsa tepki gösterince şahsın apar topar otobüsten inip hızlı adımlarla uzaklaştığı öğrenildi.Daha önce Muğla’dan İstanbul’a giden otobüste mastürbasyon yapan ve yine üniversite öğrencisi bir genç kızı taciz eden 27 yaşındaki muavin Gökhan G., ‘Cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Y.Y.’yi taciz eden şahsın ise yakalanıp, ceza alıp almayacağı merak konusu…