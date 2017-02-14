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14 Şubat 2017 Salı 21:11

Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları kızları öldüresiye dövdü

Sosyal medyada tartıştıkları kızı darp ederken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 öğrenci serbest bırakıldı

Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları kızları öldüresiye dövdü
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Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları kızları öldüresiye dövdü

Hukuk, Mimarlık ve Mühindislik fakültelerinde okuyan üç öğrenci, sosyal medya üzerinden tartışmaya girdiği 4 kız öğrenciyi evlerine çağırarak öldüresiye dövdü. Trabzon polisinin şikayet üzerine gözaltına aldığı üç saldırgan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, dayak görüntülerinin internette hızla yayılması büyük infiale neden oldu.

Trabzon'da kızların twitter üzerinden başlayan tartışması mahkemede bitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencisi Hasibe H. (24), Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurcan Ç. (19) ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mihriban Y. (19), evlerine gelen tartıştıkları kızları dövüp görüntüleri sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenci olduğu öğrenilen S.H, M.Y, K.T. ve E.K sosyal medya üzerinden tartışmaya başladılar. Kavga etmek için randevulaşan ve karşı tarafı evlerine çağıran S.H. ve M.Y. kendi evlerinde K.T. ile E.K.'ı darp etti. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan S.H. ve M.Y. bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki alırken, gözaltına alınan öğrencilerden S.H. sosyal medya hesabından, "Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik napsaydık" ifadelerini kullandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından S.H., M.Y., K.T., E.K. ve N.Ç. isimli üniversite öğrencileri gözaltına alınırken, N.Ç. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter'da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir" ifadelerini kullandı.
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