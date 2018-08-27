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Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kimliği belirsiz iki kişi, 23 yaşındaki genci öldüresiye döverek hem arabasını, hem de parasını gasp ederek kaçtı. Şüphelilerden biri yakalandı diğeri ise her yerde aranıyor...

Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kimliği belirsiz iki kişi, 23 yaşındaki genci öldüresiye döverek hem arabasını, hem de parasını gasp ederek kaçtı. Şüphelilerden biri yakalandı diğeri ise her yerde aranıyor...

27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:33
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı

Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kimliği belirsiz iki kişi, 23 yaşındaki genci öldüresiye döverek hem arabasını, hem de parasını gasp ederek kaçtı. Şüphelilerden biri yakalandı diğeri ise her yerde aranıyor...

Edinilen bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden ve Aydın’da üniversite öğrencisi olan Gökhan Kansu, önceki akşam saat 23.30 sularında Torbalı’daki arkadaşının yanına geldi.

Ertuğrul Mahallesi Mithatapaşa Caddesi üzerinde arkadaşını bekleyen Kansu’nun yanına kimliği belirlenemeyen iki kişi geldi. 

İlk önce genci öldüresiye döven iki şahıs, gencin üzerindeki 6 bin TL olduğu iddia edilen nakit para ve lüks aracını gasp ederek kaçtı. Bir dükkana sığınan ve yüzü kanlar içinde kalan genç, polisi arayarak yardım istedi. 

Olay yerine gelen polis, 10 dakika içerisinde iki şahsı kısa sürede tespit etti. Şahısların peşine düşen polis, İzmir-Aydın karayolu üzerinde aracı durdurdu.

Bir şahsı kıskıvrak yakalarken, diğer şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ise şimdi her yerde kaçan şahsı arıyor.

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