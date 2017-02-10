Ünlü baklavacıya rekor ceza talebi

Ünlü baklavacı Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu hakkında,suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlarından iddianame hazırlandı.Soruşturma kapsamında, şüpheli Serdar Seyidoğlu’nun, Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklava şirketinin ortağı ve Dış Ticaret Genel Müdürü olduğu Mustafa Seyidoğlu’nun da şirket ortaklarından olduğu belirtildi.İddianamede Serdar Seyidoğlu’nun terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında örgüt için iş adamlarından para topladığı, toplanan paraları örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle de örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından ödüllendirildiğini, Gülen’in de şüpheliye ödül olarak plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih gönderdiği belirtildi.Posta’nın haberine göre Serdar Seyidoğlu’nun örgüt mensuplarına gönderdiği "Nasıl ifade vermeliyiz" talimatı doğrultusunda örgütsel bağlarını ve eylemlerini anlatmaktan imtina ettiği ve etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istemediği de belirtildi.1950 yılında Gaziantep'ten İstanbul'a göç eden Habeş Seyidoğlu tarafından kurulan 1952'den sonra mağazalaşmaya başlayan Seyidoğlu'nun Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikası bulunuyor.