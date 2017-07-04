Ünlü ressamın Fransızca öğretmeni eşi ölü bulundu

"ZEYNEBİM, CANIM" DİYE FERYAT ETTİ

POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cihangir'de Türkiye'nin ünlü ressamlarındanismi ile bilinen ünlü ressam-şair'un eşioturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Olay Cihangir'de yaşayanları derinden etkiledi.Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri, apartman boşluğundan gelen gürültü üzerine camlara koştu. Apartman boşluğunda hareketsiz yatan Zeynep Bayramoğlu Coşkun'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Fransızca özel ders veren'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Acı haberi alan Gürkan Coşkun "Zeynebim, canım" diye feryat ederek olay yerine geldi.Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.