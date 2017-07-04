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04 Temmuz 2017 Salı 22:41

Ünlü ressamın Fransızca öğretmeni eşi ölü bulundu

Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu Coşkun apartman boşluğunda ölü bulundu. Çoşkun'un Komet ismi ile bilinen ünlü ressam-şair Gürkan Coşkun'un eşi olduğu öğrenildi.

Ünlü ressamın Fransızca öğretmeni eşi ölü bulundu
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Ünlü ressamın Fransızca öğretmeni eşi ölü bulundu

İstanbul Cihangir'de Türkiye'nin ünlü ressamlarından Komet ismi ile bilinen ünlü ressam-şair  Gürkan Coşkun'un eşi Zeynep Bayramoğlu Coşkun, oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Olay Cihangir'de yaşayanları derinden etkiledi.

Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri, apartman boşluğundan gelen gürültü üzerine camlara koştu. Apartman boşluğunda hareketsiz yatan Zeynep Bayramoğlu Coşkun'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

"ZEYNEBİM, CANIM" DİYE FERYAT ETTİ

Fransızca özel ders veren Zeynep Bayramoğlu Coşkun'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Acı haberi alan Gürkan Coşkun "Zeynebim, canım" diye feryat ederek olay yerine geldi.

POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.
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