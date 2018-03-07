Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızına istismar: Rızam var dedi

Ünlü bir şarkıcının 14 yaşındaki kızı Facebook aracılığıyla tanıştığı 19 yaşındaki B.U. ile cinsel birliktelik yaşadı. Durumu öğrenen baba A.K. şikâyetçi oldu, tutuklanan B.U. hakkında 35 yıl hapis talebiyle dava açıldı.. Savcılıkta ifade veren genç kız rızasının olduğunu söyledi ancak mahkeme "Bu yaşta rıza hukuken geçerli değil" görüşünde.



Şarkıcı B.K.'nın 14 yaşındaki kızının uğradığı istismarda, ‘Rızam var’ ifadesi sevgilisinin ceza almasına engel olmadı.

İddianameye göre, B.K., 2015’te Facebook aracılığıyla 19 yaşındaki B.U. ile tanıştı. Kızın babasının onaylamadığı ilişki ilerledi. Gizli gizli görüşen çift cinsel birliktelik yaşadı. Baba A.K., şikâyetçi oldu, tutuklanan B.U. hakkında 35 yıl hapis talebiyle dava açıldı.



Edinilen bilgilere göre Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan B.U., “Annesi evlenmemizi istiyordu. Birlikte söz yüzüğü taktık. Kız arkadaşım 18 yaşında olduğunu söylemişti” dedi. Erkek arkadaşıyla rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen B.K. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde şikâyetçi olmadığını söyledi. 6 ay sonra tahliye edilen sanık, ‘delil yetersizliği’nden beraat etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise beraate itiraz etti.



Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 15 yaşından küçük mağdurenin rızasının hukuken geçerli olmadığı vurgulandı. Beraat kararını kaldıran Daire, sanığa toplam 19 yıl 9 ay 15 gün ceza verdi. Yurtdışı yasağı konulan B.U., Yargıtay’ın kararı onaması halinde yeniden cezaevine girecek.