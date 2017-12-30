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Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Rusya televizyonlarının ünlü spikeri Zhanna Veber çocuğunun gözü önünde kocası tarafından öldürüldü.

Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Rusya televizyonlarının ünlü spikeri Zhanna Veber çocuğunun gözü önünde kocası tarafından öldürüldü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:35
Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü

   Rusya televizyonlarının ünlü spikeri Zhanna Veber çocuğunun gözü önünde kocası tarafından öldürüldü.Rusya'nın ünlü televizyon spikerlerinden Zhanna Veber, 9 yaşındaki oğlunun gözü önünde eski kocası tarafından öldürüldü.29 yaşındaki Rus haber spikeri, kocası ile çocuğunun velayeti yüzünden tartıştığı kocası Anatoly Leontikov tarafından, dokuz yaşındaki oğlunun gözü önünde pompalı tüfek ile öldürüldü. Talihsiz spiker olay yerinde ölürken cani koca, oğlunu ailesine teslim edip kaçmaya çalışsa da kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Ünlü spikerin sosyal medyada paylaştığı kareler;

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Ünlü SpikerZhanna VeberKocasıÖldürüldü
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