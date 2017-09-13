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Ünlüleri dolandıran Sedat Doğan, Brezilya'da yakalandı

Türkiye'de hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları bulunan Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalandı

Ünlüleri dolandıran Sedat Doğan, Brezilya'da yakalandı

Türkiye'de hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları bulunan Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalandı

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:40
Ünlüleri dolandıran Sedat Doğan, Brezilya'da yakalandı

Ünlüleri dolandıran Sedat Doğan, Brezilya'da yakalandı

Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan, Brezilya'da yakayı ele verdi.

Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaptıktan sonra yolda polis tarafından durdurulan Doğan'ın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

AA muhabirine konuşan restoran çalışanı Marcelo Cesar de Brito, Doğan'ın restoranda yemek yedikten sonra üç farklı kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını ancak hiçbir kartın şifresinin doğru olmadığını belirtti.

Brito, para çekmek için ATM'ye gideceğini söyleyen Doğan'ın güvence olarak da yanındaki sırt çantasını bıraktığını ancak kendisinden şüphelendiği için Doğan’ı takip ettiğini anlattı.

Restorandan çıktıktan sonra şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından tesadüfen durdurulan Doğan'ı takip eden restoran çalışanı, polise durumu anlatınca Doğan gözaltına alındı.

TÜRK RESTORANINDA HIRSIZLIK

Aynı bölgede 29 Ağustos’ta bir Türk restoranında yaşanan hırsızlık olayının faili olabileceği şüphesiyle bu restorana götürülen Doğan, çalışanlar tarafından teşhis edildi.

Doğan, Sao Paulo 78. Bölge Polis Merkezi’ne götürüldüğünde Herculano Jose isimli Brezilyalının çantası kaybolduğu için polis merkezine başvurduğu, Doğan’ın restorana bıraktığı çantanın ve kullanmaya çalıştığı kartların da Jose’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos’ta restorana giden Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi.

Restoran sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restoran müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı.

Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN BREZİLYA'YA KAÇTI İDDİASI

Polis merkezinde yapılan kimlik tespitinden sonra bunun, Doğan’ın ilk hırsızlık vakası olmadığı ortaya çıktı. Geçen ay bir marketten içki çalmaya çalışırken yakalanan Doğan hakkında işlem yapıldığı ancak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi olan Doğan’ın, Türkiye’de çok sayıda ünlüyü dolandırdıktan sonra hapse girmemek için Brezilya’ya kaçtığı iddia ediliyordu.

Şarkıcı Demet Akalın da Doğan'ın kendisini dolandırmaya çalıştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Doğan hakkında, bir arkadaşından 60 bin lira değerinde fotoğraf ekipmanı alıp iade etmemesi üzerine suç duyurusunda bulunulmuştu.

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