Ürdünlü Arap'tan genç tiyatrocuya tacizden tutuklandı
Tiyatrocu genç kadın C.B. Kabataş Taksim hattında Ürdünlü Yusuf A. adlı şahsın cinsel tacizine maruz kaldı. Tacizci kişi yakalanarak tutuklandı.
Toplu taşımada tacizin son mağduru, tiyatro oyuncusu C.B. oldu. Öğle vakti Kabataş-Taksim fünikülerine binen oyuncu, ona doğru bakarak kendini tatmin eden Ürdünlü Yusuf A.’dan şikâyetçi oldu. Suçlamayı kabul edip “Pişmanım” diyen ve tutuklanan Yusuf A.’nın 4.5 yıla kadar hapsi istendi.
ERKEK C'A BAKARAK
Edinilen bilgiye göre füniküler Taksim’e vardığında kendini dışarı atan C.B., polislerin yanına giderek yaşadığı olayı anlattı. Şikâyet üzerine Ürdünlü Yusuf A. gözaltına alındı. Şüpheli Yusuf A., Türkiye’ye dil öğrenmek amacıyla geldiğini belirterek olay günü Taksim’e gitmek için fünikülere bindiğini söyledi, “Yaptığım hareketten dolayı pişmanım. Doğru bir şey değil biliyorum. Uzlaşmak isterim” dedi.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Savcılığa çıkarılan şüpheli Yusuf A., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkim, şüphelinin “cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ardından Yusuf A. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. KAYNAK HABERTÜRK GAZETESİ