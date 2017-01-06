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06 Ocak 2017 Cuma 05:02

Urla'da market soygunu, market müdürünün tezgahı çıktı

Urla'da bir market soygununu araştıran polisn araştırması duyanları şaşkına çevirdi. Marketin müdürü, kasadaki açığı kapatmak için arkadaşlarıyla birlikte soygun tezgahı kurduğunu belirledi.

Urla'da market soygunu, market müdürünün tezgahı çıktı
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Urla'da market soygunu, market müdürünün tezgahı çıktı

Müdürlüğünü yaptığı marketin yüzleri maskeli iki kişi tarafından soyulduğu şikayetinde bulunan şahsın, soyguncuların arkadaşı çıktığı ortaya çıktı. Soygun tezgahında, market müdürünün kasasındaki yüksek açağı kapatmak için, arkadaşlarına yaptırdığı soygunda, çalınan paranın sadece 6 bin lira olduğu belirlendi. Aradaki büyük farkın market müdürü B.G.'nin daha önce harcadığı belirlendi. Soygun olayına karışan kişiler ise daha sonra yakalandı.

KAMERA KAYITLARINDA DARP GÖRÜLMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Urla İlçesi’nde Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan marketin müdürü 27 yaşındaki B.G., polise başvurarak, “Marketi kapattığım sırada yüzleri örtülü, ellerinde bıçak bulunan iki kişi geldi. Beni darp ettikten sonra kasada bulunan 50 bin lirayı alarak kaçtı” dedi. Sadece market müdürü B.G.’nin saldırganların kendisini darp ettiğini söylediği noktada kamera olmaması Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Çalışmalarını market müdürü üzerinde yoğunlaştıran ekipler, soygunu B.G.’nin kendi arkadaşlarına yaptırdığını ortaya çıkardı.

PARALAR SOYGUNCU ARKADAŞLARININ EVLERİNDE ÇIKTI

B.G.’nin market kapısını açık bıraktığı ve iki arkadaşının içeriye girdikten kasadan paraları alarak kayıplara karıştığı belirlendi. B.G. gözaltına alınırken, arkadaşları S.C. (21), Ç.P. (24) ve K.İ. (22), Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yakalandı. Çalınan paraların 2 bin lirası S.C.’nin evinde gözlük kılıfı içinde, 4 bin lirası ise K.İ.’nin evinin bodrum katında inşaat kumunun içine saklanmış olarak bulundu.

Araştırmalarda ayrıca B.G.’nin dediği gibi 50 bin lira çalınmadığı, kasadaki toplam 6 bin liranın alındığı ortaya çıktı.

 
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