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16 Mart 2017 Perşembe 06:43

Uşaklı işadamı Rıfat Daloğlu hayatını kaybetti

Uşaklı yatırımcı işadamı Rıfat Daloğlu, İzmir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Uşaklı işadamı Rıfat Daloğlu hayatını kaybetti
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Uşaklı işadamı Rıfat Daloğlu hayatını kaybetti

Uşak'ta, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü işadamı 62 yaşındaki Rıfat Daloğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz Kavşağı'nda meydana geldi.

Uşak'tan İzmir yönüne giden işadamı Rıfat Daloğlu yönetimindeki 64 RL 157 plakalı otomobil, yola kırımızı ışıkta çıktığı iddia edilen Mesut Ergun yönetimindeki 42 S 8917 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan Rıfat Daloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

AKS ekibinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Daloğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mesut Ergun gözaltına alındı.


 
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