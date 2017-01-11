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11 Ocak 2017 Çarşamba 06:12

Üsküdar Kısıklı'da lüks villada şüpheli yangın

Üsküdar Kısıklı'da çıkan yangına, itfaiye karla kapalı yollar yüzünden güçlükle gelebildi. İş makinaları yol açarak yangın bölgesine ulaşan itfayie lüks villadaki yangını söndürdü.

Üsküdar Kısıklı'da lüks villada şüpheli yangın
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Üsküdar Kısıklı'da lüks villada şüpheli yangın

Kısıklı'da yangın, İstanbul Üsküdar'da muhafazakar zenginlerin oturduğu bölge olarak bilinen Kısıklı'da villada yangın çıktı. Üsküdar Belediyesi'nin bir türlü kar temizliğine başlamadığı yollarda, itfaiye ekipleri yangın bölgesine güçlükle gelebildi. İş makinalarının karları temizlemesinin ardından yagın bölgesine ulaşan itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, vatandaşlar Kısıklı'da çok sayıda sokakta kar temizleme çalışmasının yapılmadığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi Turistlik Çamlıca Sokağı'nda bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Villada çalışan güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İş makinesi yardımıyla yol kar birikintilerinden temizlenerek itfaiye araçlarının geçişi sağlandı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın villada hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

 
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