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24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:50

Üsküdar Küçük Çamlıca'da otomobil içinde erkek cesedi

İstanbul Üsküdar'da park halindeki otomobilin içerisinde kafasından 1 el tabanca ile ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Üsküdar Küçük Çamlıca'da otomobil içinde erkek cesedi
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Üsküdar Küçük Çamlıca'da otomobil içinde erkek cesedi


İstanbul Üsküdar'da park halindeki otomobilin içerisinde kafasından 1 el tabanca ile ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Moda Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan biligiye göre, 09 R 8352 plakalı otomobil içerisinde öğle saatlerinden beri hareketsiz yatan 44 yaşındaki Metin Kocakaya'yı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Polisler, aracın kapısını açınca Kocakaya'nın kafasından vurulmuş halde olduğunu gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen Metin Kocakaya'nın cesedini incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Ekipler, cesedi araçtan çıkartarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kocakaya'nın cesedi Kartal Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Öte yandan cesedin bulunduğu aracın içerisinde bir tabanca ve şizofreni hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç bulundu. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken ölümün kesin sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
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