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26 Mart 2017 Pazar 19:56

Üst geçit dururken, yoldan geçen iki kadın kazada öldü

Eskişehir'de, üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Emine Bodur ile Havva Yıldız'a otomobil altında kalarak feci şekilde can verdi.

Üst geçit dururken, yoldan geçen iki kadın kazada öldü
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Üst geçit dururken, yoldan geçen iki kadın kazada öldü


Eskişehir'de, üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Emine Bodur ile 62 yaşındaki Havva Yıldız'a otomobil çarptı. Bodur olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saatlerinde Çevreyolu NEO Alışveriş Merkezi karşısındaki tramvay ve yaya üst geçiti yakınında meydana geldi. Alışverişten dönen Emine Bodur ile Hava Yıldız, üst geçit yerine yoldan karşıya geçmek isterken kent merkezi yönüne giden 25 yaşındaki Yiğit Tural yönetimindeki 26 TT 571 plakalı otomobil çarptı. Otomobil daha sonra önünde giden 35 yaşındaki Zafer Karataş yönetimindeki 34 RK 8204 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Emine Bodur olay yerinde, Havva Yıldız da kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Yiğit Tural polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisler ölen kadınların ayakkabılarını ve çantalarını toplayıp götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


 
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