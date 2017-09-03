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Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı

İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir üst geçidi kullanan kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık polis tarafından yakalandı.

Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı

İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir üst geçidi kullanan kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık polis tarafından yakalandı.

03 Eylül 2017 Pazar 15:38
Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı

Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı


İzmit'te, üst geçit merdivenlerinden çıkan, yolda yürüyen kadınların cep telefonu ile görüntülerini çeken 35 yaşındaki H.K. yakalandı.


İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki yürüyüş yolu ve üst geçit altlarından kadınların görüntülerini çeken bir kişi olduğu ihbarı alınca harekete geçti. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Cep telefonuyla kadınların görüntülerini çektiği tespit edilen H.K. yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nın cep telefonunda yapılan incelemede yürüyen kadınların arkadan, üst geçidin merdivenlerinden çıkan kadınların alttan çekilen görüntülerinin olduğu tespit edildi. H.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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