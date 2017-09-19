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Ustralı kadın hırsızların yöntemi polisi hayrete düşürdü

İran'dan turist olarak Antalya'ya gelen 4 hırsızın soygun yöntemi polisi bile hayrete düşürdü. Barkotların üstünü kazıyan ya da kesen hırsızlar 4 saatte 1.400 ürün çalmış.

Ustralı kadın hırsızların yöntemi polisi hayrete düşürdü

İran'dan turist olarak Antalya'ya gelen 4 hırsızın soygun yöntemi polisi bile hayrete düşürdü. Barkotların üstünü kazıyan ya da kesen hırsızlar 4 saatte 1.400 ürün çalmış.

19 Eylül 2017 Salı 17:52
Ustralı kadın hırsızların yöntemi polisi hayrete düşürdü

Ustralı kadın hırsızların yöntemi polisi hayrete düşürdü

İran'dan gelen 4 kadın turist ellerinde berber ustrasıyla girdikleri mağazalardan barkotları sökerek yüklü miktarda soygun yaptığı belirlendi. Sadece Antalya'nın Lara ilçesinde mağazalardan 1.400 parça lüks giyim kuşam ve kozmetik ürünü çalan hırsızların yöntemi polisi bile hayrete düşürdü.


Berberlerin kullandığı çelik usturalarla müşteri gibi mağazalara giren hırsızların, pahalı ürünlerin barkotlarını söktüğü, sert barkotların ise üstünü kazıyarak güvenlik önlemlerini atlattığı belirlendi. 4 hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi..

4 SAAT İÇİNDE BİN 400 PARÇA ÜRÜN ÇALMIŞLAR

Antalya'da bir AVM içindeki farklı mağazalardan 4 saat içinde bin 400 parça tekstil ve kozmetik ürünleri çaldığı iddia edilen 4 İran uyruklu zanlı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde görev yapmaları için oluşturulan güven timleri Lara bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün gece şüphelendikleri 4 İran uyruklu kadını durdurdu. Kadınların üzerilerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda giyim, oyuncak, bujiteri ve parfüm malzemeleri ele geçirildi. Güven timlerinin, hırsızlık büro amirliği ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmada çantalarda bulunan malzemelerin aynı gün içerisinde 5 ayrı iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.R. (23) ve M.D.'nin (44) Antalya'da yaşadıkları, R.A. (28) ve Z.Z.'nin (33) ise turist olarak geldikleri tespit edildi. 4 kadının Fener Mahallesi'nde konakladıkları evde de arama yapıldı. Sadece birinin Türkçe konuşabildiği kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEDEFLERİNDE ÜNLÜ MARKALARIN MAĞAZALARI VAR

Öte yadan İran uyruklu kadınların hırsızlığı nasıl gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Yanlarında berber usturası bulunan kadınların, tekstil mağazalarında barkotları kestiği, kozmetik mağazalarındaki sert barkotları usturayla kazıdıkları belirlendi. Kadınların çantalarında yapılan aramada ise bin 400 parça malzeme ele geçirildi. Kadınların çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Ustralı Hırsızlar
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