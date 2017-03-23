Uyuşturucu satıcıları, 2 kişinin canına kıydı

OLAY NASIL GELİŞTİ

KARDEŞİ DE O SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uyuşturucu satıcısını mahkemede teşhis eden bir yakını için kurulan tuzakta, hunharca bir cinayete kurban giden Barış Kösa'nın katil zanlıları 2 Nisan'da hakim karşısına çıkıyor. 2008 yılında bir uyuşturucu satışı sonrası açılan dava nedeniyle, ölüm tacirlerinin boy hedefi haline gelen Kösa ailesi kendilerinden istenilen haracı vermeyi kabul etmedi. Bayram ziyareti için eşiyle birlikte yola çıktı sırada katledilen Barış Kösa'nın yolda uğradığı silahlı saldırıda can verdiği bildiriliyor.Bursa'da eşinin yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili tutuklanan sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.Edinilen bilgiye göre, S.K., 2008 yılında uyuşturucu satıcısı iddiasıyla T.Ş'yi teşhis etti. T.Ş.'nin cezaevine girmesinin ardından akrabası Ali A'nın (34), 2016 yılının Eylül ayında, S.K.'nın çalıştığı işyerine giderek, "Bana 5 bin lira vereceksin. Yoksa sizi yaşatmam. Etek giydirir, Yalıntaş'ta öyle gezdiririm" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Taraflarla aynı mahallede oturan Barış Kösa (25), durumdan haberdar olunca, Ali A. ile bu yüzden tartıştı. Tartışmanın olduğu gün Ali A.'nın iş yeri de kurşunlandı. Taraflar arasında tartışmanın devam etmesiyle Ali A. ve Kürşat G. (26), Barış Kösa'yı öldürmek için plan yaptı.Mustafakemalpaşa ilçesinde oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, eşi Eda Kösa (20) ile birlikte bayram ziyareti için yola çıktı. Genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde Ali A. tarafından nişanlısının gözleri önünde kurşun yağmuruna tutuldu.7 kez ateş açan Ali A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef olan Barış Kösa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Eda Kösa ile İsmail B. ve Sadettin A., kaza neticesinde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Savcılık tarafından hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Tutuklu 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 2 sanık nisan ayında hakim karşısına çıkacak.Öte yandan cinayete kurban giden Barış Kösa'nın 19 yaşındaki kardeşi Büşra Kösa da, 2 arkadaşı ile birlikte yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybetmişti.