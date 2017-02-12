Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonda, uyuşturucu satıcıları polis ekiplerine sopalarla saldırdı, 2 polis yaralandı. Saldırganlar güçlükle yakalandı.Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. İki polisin yaralandığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı.Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Olayda 2 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Ekiplerin evin bahçesine girdiği sırada eve gelen bir grup mahalleli polisleri engellemek istedi. Gruptaki bazı kişiler polise sopayla saldırdı.Yaşanan arbedede bir polis memuru başından, bir polis memuru ise elinden yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslane kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Saldırı sonrası ara sokaklara kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.