GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Şubat 2017 Pazar 22:53

Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. İki polisin yaralandığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonda, uyuşturucu satıcıları polis ekiplerine sopalarla saldırdı, 2 polis yaralandı. Saldırganlar güçlükle yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. İki polisin yaralandığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Olayda 2 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin evin bahçesine girdiği sırada eve gelen bir grup mahalleli polisleri engellemek istedi. Gruptaki bazı kişiler polise sopayla saldırdı.

Yaşanan arbedede bir polis memuru başından, bir polis memuru ise elinden yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Saldırı sonrası ara sokaklara kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı
Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı polise meydan okudu Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı...
Uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla giden adam yakalandı Uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla giden adam...
PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda yakalandı PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda...
Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü bekçi köpeğini kaçırdı Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü...
Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon lira dolandırdı Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon...
Yukarı Çık

Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı
Şanlıurfa’da dün gece başlayan rehine krizi 29 saatin ardından polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla...

Haberi Oku