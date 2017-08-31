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Uyuşturucunun bile genetiğini değiştirmişler: Lüks yata baskın

İstanbul'dan Ege Denizine açılarak alem yapmak isteyen zengin arap turist kılığına giren narkotik timleri, lüks bir yata yapılan uyuşturucu yüklemesi sırasında düğmeye bastı

Uyuşturucunun bile genetiğini değiştirmişler: Lüks yata baskın

İstanbul'dan Ege Denizine açılarak alem yapmak isteyen zengin arap turist kılığına giren narkotik timleri, lüks bir yata yapılan uyuşturucu yüklemesi sırasında düğmeye bastı

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:45
Uyuşturucunun bile genetiğini değiştirmişler: Lüks yata baskın

Uyuşturucunun bile genetiğini değiştirmişler: Lüks yata baskın

İstanbul polisi, Arap turist kılığında uyuşturucu tacirlerini tuzağa düşürdü. Balatta lüks bir yatta ve otomobilde yapılan aramada genetiği değiştirilerek güçlendirilmiş esrar olan 280 kilogram Skunk ele geçirildi

İstanbul Narkotik Şube ekipleri, kendilerine lüks yatla Ege Adaları'nı gezmeye giden zengin turist süsü vererek uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi çökertti. Balat sahilinde lüks yata düzenlenen operasyonda, 3 milyon dolar değerinde 280 kilogram Skunk ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'ta üretilen yüklü miktarda uyuşturucunun lüks yatla Yunanistan üzerinden İstanbul'a getirileceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik takiple uyuşturucuyu Yunanistan'dan getirecek kişiler ve sevk tarihi belirlendi, operasyon hazırlıkları başlatıldı.

YÜKLEME SIRASINDA BASKIN

Yat Fatih Balat sahiline demirledi. Yata yakın noktaya bir otomobil geldi. Uyuşturucuların yattan çıkarılarak araca yüklendiği sırada operasyon düzenlendi. Arnavutluk vatandaşı E.T. ile Türk vatandaşı A.A. ve M.K.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yatta ve otomobilde yapılan aramada genetiği değiştirilerek güçlendirilmiş esrar olan 280 kilogram Skunk ele geçirildi.

KENDİLERİNE ZENGİN TURİST SÜSÜ VERMİŞLER

Şüphelilerin kendilerine Ege Adaları'nı yatla gezen zengin gençler gibi göstererek kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. 3 milyon dolar değerindeki uyuşturucunun ele geçtiği yata ve otomobile el konuldu. Öte yandan Sultanbeyli'de durudurulan bir araçta yapılan aramada da 1 milyon dolar değerinde 48 kilo 500 gram eroin ele geçti. Bir kişi gözaltına alındı.

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