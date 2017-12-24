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Uyuşturucuyu dini içerikli süs eşyaların içinde getirmişler

Zehir tacirlerinin uyguladığı "Zula" yöntemleri polisi bile şaşkına çeviriyor. Dini hassasiyetleri sömüren uyuşturucu satıcıları dini içerikli süs eşyalarının içinde eskar taşımaya kalktı.

Uyuşturucuyu dini içerikli süs eşyaların içinde getirmişler

Zehir tacirlerinin uyguladığı "Zula" yöntemleri polisi bile şaşkına çeviriyor. Dini hassasiyetleri sömüren uyuşturucu satıcıları dini içerikli süs eşyalarının içinde eskar taşımaya kalktı.

24 Aralık 2017 Pazar 00:47
Uyuşturucuyu dini içerikli süs eşyaların içinde getirmişler

Uyuşturucuyu dini içerikli süs eşyaların içinde getirmişler

Uyuşturucu satıcılarının güvenlik güçlerini atlatabilmek için uyguladığı yöntemler akıllara durgunluk veriyor. Diyarbakır polisinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada dini süs eşyalarının içine gizlenen 10 kilodan fazla esrar görenleri "Yok artık" dedirtiyor.

Son Dakika, Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Son Dakika Diyarbakır
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son DakikaSon Dakika Diyarbakır
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