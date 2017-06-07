Vahşi cinayette kan donduran detay: Belgeselden öğrenmiş

Bursa'da meydana gelen vahşi cinayetin izlerini süren polis, kan donduran yöntemi ortaya çıkardı. Hüseyin Altı'yı öldüren'ün evlendirme vaadiyle dolandırıldığını anlayınca plan yaptığı belirlendi..Bursa'da evlenmek için eş bulma vaadiyle 44 bin lirasını aldığı 34 yaşındaki'yı çıkan tartışma sonucu öldüren ve cesedini parçalayıp çöp konteyneri ve boş araziye attığı öne sürülen 42 yaşındaki Akif Tamtürk hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Tamtürk'ün savcılık soruşturmasında, "Öldürdükten sonra cesedini banyoda parçaladım. Televizyondaki belgesellerde bu tür olaylarda cesetlerin rahat bir şekilde eklem yerlerinden kesilerek parçalanacağını gördüğüm için zorlanmadım" dedi.Bursa'da inşaat işçisi'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis aramalarına rağmen bekar olan Altı'ya ulaşamayınca cinayet ihtimali üzerinde durdu. Polis, annesi ile birlikte yaşan Hüseyin Altı'yı oturduğu Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi'ndeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ve cep telefonu görüşme kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hüseyin Altı'nın kaybolduğu gün tek başına yürürken görüntüsüne ulaşıldı. Atlı'nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi Akif Tamtürk gözaltına alındı.Evli ve 2 çocuk babası Tamtürk, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasında cinayeti işlediğini itiraf ederek, ifadesinde şunları söylediği belirtildi:"Hüseyin'in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp'te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Çeşitli tarihlerde ondan toplam 44 bin lira para aldım. Bu paraları eğlence yerleri ve pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Sinirlendi. Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya getirip parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynırlarına ve boş araziye attım."Cinayeti 10 ay sonra aydınlatan polis yaptığı aramada öldürülen Hüseyin Altı'nın ceset parçaları ve elbiselerine ulaşamadı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Akif Tamtürk'ün savcılık soruşturması Cumhuriyet Savcısı Gizem Özcan Birşen tarafından tamamlandı. Soruşturma kapsamında adliye de ifadesi alınan Tamtürk, emniyet müdürlüğündeki suçlamaları kabul ederken, "Cesedi banyoda parçalarken hiç zorlanmadım. Televizyon belgesellerinde cesetlerin rahat bir şekilde nasıl parçalanabileceğini içeren görüntüler aklıma geldi. Bu nedenle vücudunu eklem yerlerinden 7 ayrı parçaya bölüp poşetlere koydum. Bunların bir kısmını pazar arabası ile mahallemizdeki çöp konteynerine attım. Elbiselerini de yine çöpe attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüs ile gittiğim boş arazilere bıraktım. Sona eve gelip banyoyu yıkadım, üzerinde kan bulunan halıyı yıkamaya verdim" dedi.Soruşturma kapsamında verdiği ikinci ifadesinde bu kez suçlamaları kabul etmeyen Akif Tamtürk, hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tamtürk'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.