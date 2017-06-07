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07 Haziran 2017 Çarşamba 12:27

Van'da çakışma çıktı, 1 şehit var, 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü. Çatışmanın halen sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi

Van'da çakışma çıktı, 1 şehit var, 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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Van'da çakışma çıktı, 1 şehit var, 2 PKK'lı terörist öldürüldü


Van'ın Başkale İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgede 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. 

YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılımayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.
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