Van'da iki şehit

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.Alınan bilgilere göre, Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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