Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.Alınan bilgilere göre, Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
Van'da iki şehit
Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu
Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.Alınan bilgilere göre, Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.