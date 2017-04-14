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GÜVENLİK:
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14 Nisan 2017 Cuma 19:58

Van'da iki şehit

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu

Van'da iki şehit
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Van'da iki şehit
   Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.Alınan bilgilere göre, Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
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