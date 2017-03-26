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26 Mart 2017 Pazar 18:18

Van'da Türk bayrağına saldıran alçağa vatandaşlardan sopa

Van Erciş'te Türk bayrağına saldıran PKK yandaşına otobüs yolcuları haddini bildirdi. Yolcu olarak bindiği otobüste bayrağı indiren PKK'lıyı otobüsten atan vatandaşlar durumu polise bildirdi

Van'da Türk bayrağına saldıran alçağa vatandaşlardan sopa
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Van'da Türk bayrağına saldıran alçağa vatandaşlardan sopa

Bindiği otobüste asılı Türk bayrağını indiren haine, vatandaşlar otobosün içinde sopa attı. Bayrağa saldırana önce tepki gösteren otobüste bulunan yolcular, daha sonra saldırgına otobüsten atana kadar dövdü.  Bu sırada bir vatandaş yerdeki bayrağı alarak yeniden otobüse astı.

Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını indiren şahıs diğer yolcular tarafından tekme tokat dövülüp dışarı atıldı
Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otobüsteki vatandaşlar Türk bayrağını tekrar astılar
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