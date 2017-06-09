Van Gevaş; PKK'lı teröristler bin kişilik iftar sofrasına saldırdı

Van Gevaş; PKK'lı teröristler karakola iftarda saldırdı

PKK'lı bir grup terörist iftar vakti girdiği dakikalarda Van'da polis karakoluna saldırdı. Edinilen bilgiye göre Van'ın Gevaş İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına iftar saatinde teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çatışma çıktı. Emniyet müdürlüğü tarafındran verilen iftar yemeğine yaklaşık bin kişinin katıldığı bildiriliyor.Van'ın Gevaş İlçesi'nde iftar saatinde PKK'lı teröristler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermelerinden biri Emniyet Müdürlüğü'ne ait binaya isabet ederken, diğeri ise yaklaşık bin kişi için kurulan iftar sofrasının kurulduğu bölgede havada inflak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldı.Gevaş'ta bugün saat saat 19.35 sıralarında, PKK'lı teröristler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı roket mermilerinden biri, Emniyet Müdürlüğü binasına isabet ederken, diğeri ise yaklaşık 300 metre mesafede kurulan iftar sofrasında, iftar açmaya hazırlanan, aralarında'nden daire başkanları, STK temsilcileri, kanat önderleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişinin üzerinden geçip, havada infilak etti. Paniğe neden olan patlamalar sırasında iftar sofrasındakiler sağa sola kaçışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak, operasyon başlattı. Güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.Belediye Başkanı Sinan Hakan, yapılan saldırının sadece terörle ifade edilemeyeceğini, kalleşçe saldırının farklı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.Van Valiliği, Gevaş İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından 3 teröristin sağ yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Bugün saat 19.32 sıralarında Van ili Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Gevaş Polis Merkezi Amirliği'ne roketli saldırı düzenlenmiştir. Polis merkezi ile aynı bölgedeki toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Saldırının ardından kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalanmış olup, saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir."