Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik harekatta, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği belirtildi. Van ve Kuzey Irak'taki hava harekatlarında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.TSK'dan Zap'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği açıklandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.PERVARİ'DE DE HAVA HAREKATITSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenledi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.