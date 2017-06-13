﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Haziran 2017 Salı 16:04

Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü

PKK'lı teröristlere yönelik son operasyonda Van ve Zap'ta belirlenen hedefler vuruldu. 20 terörist öldürüldü.

Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü


TSK'dan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik harekatta, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği belirtildi. Van ve Kuzey Irak'taki hava harekatlarında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan Zap'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği açıklandı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

PERVARİ'DE DE HAVA HAREKATI

TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.
PKK#039;lı teröristler böyle teslim oldu
PKK'lı teröristler böyle teslim oldu
Diyarbakır#039;da PKK mağaralarından cephanelik çıktı
Diyarbakır'da PKK mağaralarından cephanelik çıktı
Kahraman korucu, iki kez gazi oldu, üçüncüsünde şehit düştü
Kahraman korucu, iki kez gazi oldu, üçüncüsünde şehit düştü
Şırnak#039;ta çatışma, 1 şehit var 
Şırnak'ta çatışma, 1 şehit var 
PKK#039;lı teröristlerin saldırı için kullandığı köprü söküldü
PKK'lı teröristlerin saldırı için kullandığı köprü söküldü
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Aybüke Öğretmen#039;i sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı
Aybüke Öğretmen'i sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5 yaralı var Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5...
Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar
Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı
Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can verdi 12 yaralı var Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can...
Adana Sarıçam'da öfkeli vatandaş belediyeyi bastı Adana Sarıçam'da öfkeli vatandaş belediyeyi...
PKK'lı teröristler böyle teslim oldu PKK'lı teröristler böyle teslim oldu
Yukarı Çık

Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı,...
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasında iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. ...

Haberi Oku