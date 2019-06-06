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Vapurda tabancalı maganda dehşeti

Kadıköy Eminönü yolcu vapuruna silahıyla binen maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında ateş açınca seferler durdu, polis silahlı magandayı gözaltına aldı.

Vapurda tabancalı maganda dehşeti

Kadıköy Eminönü yolcu vapuruna silahıyla binen maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında ateş açınca seferler durdu, polis silahlı magandayı gözaltına aldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 01:07
Vapurda tabancalı maganda dehşeti

Vapurda tabancamaganda dehşeti



Bayram tatili dolayısıyla geziden dönen vatandaşlar, yolcu gemisi içinde silah atan magandaya sert tepki gösterdi. İstanbul’da Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda silahıyla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı. Zorunlu olarak Karaköy iskelesine yanaşan yolcu vapurunda arama yapılması sonucu ateş açan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi.

Olay saat 21.30 sıralarında Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre vapur içerisinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten yanında bulunan silahıyla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehir hatları vapuru deniz polisleri eşliğinde Karaköy iskelesine yanaştırılırken, ekipler vapur içerisinde arama çalışması başlattı. Yolcuların içerisinde yapılan aramada ateş eden şahıs gözaltına alınırken, vapur içerisinde bulunan yolcular polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.

Karaköy iskelesine yönlendirilen çok sayıda ekip öncelikle iskele ve çevresinde çevre güvenliğini sağladı. Ardından özel harekat ekipleri olayın meydana geldiği vapur içerisinde diğer ekiplerle birlikte ateş açan şahsı arama çalışmalarına katıldı. Vapur içerisinde yakalanan şahıs olayın görgü tanıklarıyla birlikte emniyet götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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