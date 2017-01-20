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20 Ocak 2017 Cuma 19:49

Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına roketli saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına roket atarlı saldırı girişimi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu bildirildi

Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına roketli saldırı
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Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına roketli saldırı



Son Dakika Haberleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu, roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi.

Saldırının 29 Mayıs Hastanesi yerleşkesine düzenlendiği bildirildi. İlk bilgilere göre; emniyet binasının camları kırıldı.

Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup,  personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.
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