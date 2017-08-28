Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.736
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4439
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti

Eski manken ve film oyuncusu Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın evlenmeden önce söz konusu kadınla gönül ilişkisi yaşadığı daha sonra ayrıldığı ortaya çıktı. Ancak Aker'in Şaşmaz'ı sık sık arayarak tehdit ettiği iddia ediliyor.

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti

Eski manken ve film oyuncusu Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın evlenmeden önce söz konusu kadınla gönül ilişkisi yaşadığı daha sonra ayrıldığı ortaya çıktı. Ancak Aker'in Şaşmaz'ı sık sık arayarak tehdit ettiği iddia ediliyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 01:02
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti

İstanbul'da medya ve sosyete dünyasını sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Şaşmaz'ın evlenmeden önce Filiz Aker'le gönül ilişkisi yaşadığı ancak daha sonra ayrıldığı ortaya çıktı. Cinayet haberinin ilk saatlerinde Filiz Aker ve Vatan şaşmaz arasında yasak aşk iddiaları ise yalanlandı. Aker'in ABD'de yaşadığı dönemde, Vatan Şaşmaz'ı sık sık arayarak rahatsız ettiği iddia ediliyor. 

AĞABEY SORMA BU KADIN BENİM BAŞIMI YAKACAK!

Vatan Şaşmaz'la birçok organizasyonda birlikte çalışan Nedim Delibaş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalara bulundu.

Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunmuştu. Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak bulmuştu.

Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Vatan Şaşmaz Cinayeti: Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı
Vatan Şaşmaz Cinayeti: Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı
Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü
Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü
Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun
Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun
Son Güncelleme: 28.08.2017 01:05
Anahtar Kelimeler:
Vatan Şaşmaz CinayetiFiliz AkerVatan Şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü
Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü
Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon
Otomobil hırsızlık çetesine şok operasyon
Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı
Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı
Kafasına silah dayadı, annesini kovaladı
Kafasına silah dayadı, annesini kovaladı
Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi
Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi
Nijeryalı çete 100 milyon dolarlık vurgun yapmış
Nijeryalı çete 100 milyon dolarlık vurgun yapmış
Afrin'de PKK - PYD mevzileri gece yarısı vuruldu
Afrin'de PKK - PYD mevzileri gece yarısı vuruldu
FETÖ'nün papazına casusluktan tutuklama
FETÖ'nün papazına casusluktan tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim