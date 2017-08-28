Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti

İstanbul'da medya ve sosyete dünyasını sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Şaşmaz'ın evlenmeden önce Filiz Aker'le gönül ilişkisi yaşadığı ancak daha sonra ayrıldığı ortaya çıktı. Cinayet haberinin ilk saatlerinde Filiz Aker ve Vatan şaşmaz arasında yasak aşk iddiaları ise yalanlandı. Aker'in ABD'de yaşadığı dönemde, Vatan Şaşmaz'ı sık sık arayarak rahatsız ettiği iddia ediliyor.

AĞABEY SORMA BU KADIN BENİM BAŞIMI YAKACAK!

Vatan Şaşmaz'la birçok organizasyonda birlikte çalışan Nedim Delibaş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalara bulundu.

Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunmuştu. Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak bulmuştu.