Veresiye defteri ile silahlı soyguncuyu kovaladı

Denizli'de bir marketim soymak isteyen hırsız market sahibi tarafından veresiye defteri ile kovalandı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Soygun girişiminin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncunun eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı.Denizli'de market sahibi 49 yaşındaki Musa Aycan, işyerine pompalı tüfekle soygun amacıyla gelen kar maskeli soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, dün (Cuma) saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Market sahibi Musa Aycan, işyerine alışverişe gelen müşteriyle ilgilendikten sonra içeriye giren silahlı soyguncuya elindeki veresiye defteriyle direndi.Markete başında kar maskesi elinde pompalı tüfekle gelen zanlı, market sahibine silahını doğrultarak "yanı canını, ya paranı" diyerek soygun yapmak istedi.Olayı şaka sanan ancak gerçek olduğunu anlayan Aycan, hemen önündeki siyah kaplı veresiye defterini eline alarak silahlı soyguncuya direndi. Ardından kaçan soyguncuyu peşinden yine elindeki veresiye defteriyle kovaladı. Soyguncuyu elinden kaçıran Aycan, daha sonra tekrar geri dönerek telefonla polisi aradı.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncunun eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı.Silahlı soyguncu ve gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Marketteki silahlı soygun anı ve market sahibi Musa Aycan'ın veresiye defteriyle soyguncuya direnip, kovalaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek, "Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden tüfekle başı kar maskeli soyguncu içeriye girdi.Önce birinin şaka yaptığı sandım. Sonra soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum. Tetik düşürdüğü sanıyorum, sanırım silah tutukluk yaptı, bende korkmadı. Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bende arkasından veresiye defteriyle kovaladım. Kaçtı ama polisler kısa sürede yakaladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.