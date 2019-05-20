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Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı

Kadına şiddetin en acımasız örnekleri Adana'da yaşanıyor. Otomobilde tartıştığı eşini yola atarak kaçan vicdansız koca aranıyor..

Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı

Kadına şiddetin en acımasız örnekleri Adana'da yaşanıyor. Otomobilde tartıştığı eşini yola atarak kaçan vicdansız koca aranıyor..

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı

Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı



Kadınlara, çocuklara yönelik şiddet sınır tanımıyor. Otomobilde tartıştığı hamile eşini yola atarak kaçan vicdansız koca kaçarken, yaralı genç kadın vatandaşların haber vermesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Adana'da resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor...


Adana'nın Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde iddiaya göre, resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. (32) dün otomobil ile gezmeye çıktı. Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darp edip otomobilden aşağı attı.


AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yolda yaralı hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaHamile KadınÇukurovaKarslılar Mahallesi
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