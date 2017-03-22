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22 Mart 2017 Çarşamba 17:45

Vicdansızlar, 9 günlük bebeği satmışlar

Muğla'nın Dalaman ilçesi'nde yaşayan G.C. (45) kendisini terk eden imam nikahlı eşinden olan çocuğunu bir başka aileye 4 bin TL karşılığı sattığı ortaya çıktı.

Vicdansızlar, 9 günlük bebeği satmışlar
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Vicdansızlar, 9 günlük bebeği satmışlar
Adı Fatmü Gül, henüz 9 günlük, talihsiz yavru daha anne sevgisi baba şevkati göremeden 4 bin lira karşılığı satıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatmü Gül bebeğin annesi ve babası olmak üzere 5 kişi sorgulanıyor.

Muğla'da rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 25 günlük bebeğin, annesi ve iki kişi tarafından bir aileye 4 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak ‘Fatma Gül' ismi verilen bebeğin annesi, satın alanlar ve aracılık yapanlar olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre Muğla'nın Dalaman ilçesi'nde yaşayan G.C. (45) kendisini terk eden imam nikahlı eşinden hamile kaldığını öğrendi. 25 gün önce doğum yapan G.C. tek başına çocuğuna bakamayacağı gerekçesiyle Ü.K. (45) ve N.Ç. (43) adlı iki kadının aracılığıyla 9 günlük bebeğini Menteşe ilçesinde yaşayan D.K. (35) ve Z.K. (39) çiftine 4 bin liraya sattı.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

D.K. ve Z.K. çifti, 'Fatma Gül' adını verdikleri bebeği, önceki akşam güçlükle nefes almaya başlayınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan ilk kontrolde 25 günlük bebeğin solunum yetmezliği çektiği tespit edilirken doktorlar bebeğin sağ ayak topuğunda morluk bulunduğunu gördü. Bebeğin darp edildiğini düşünen doktorlar durumu hastane polisine bildirdi. D.K. ve Z.K. çifti çelişkili ifade verince polis soruşturmayı genişletti. Yapılan incelemelerde bebeğin gerçek annesinin Dalaman'da yaşayan 45 yaşındaki G.C. olduğu ortaya çıktı.

G.C.'nin bakamayacağı gerekçesiyle bebeğini henüz 9 günlükken Ü.K. ve N.Ç. adlı iki kadının aracılığıyla Menteşe ilçesinde yaşayan D.K. ve Z.K. çiftine 4 bin lira karşılığında sattığı belirlendi. Bunun üzerine bebeğin gerçek annesi G.C., bebeğin satılmasına aracılık eden Ü.K. ve N.Ç. ile bebeği satın alan D.K. ve eşi Z.K. gözaltına alındı. Bu arada bebeğin satışından elde edilen paranın bin lirasının aracılık yapan Ü.K. tarafından alındığı, paranın geri kalan 3 bin lirasının ise bebeğin annesine verildiği belirlendi.

Polis tarafından ifadeleri alınan zanlılar 'kasten yaralama, çocuğun kaçırılması ve alıkoymak' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren bebeğin ise taburcu edildikten sonra devlet korumasına alınacağı öğrenildi.
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