Vida üretim atölyesini tabanca mermisi fabrikasına çevirmiş

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinde hırdavat vidası üretmek için kurulan atölyedeimal edildiği ortaya çıktı.üretilen atalyöde düzenlenen operasyonda işyeri sahibi B.K.'nın ofisinde ise seri numaralı 1 Amerikan doları bulundu..İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda izinsiz mermi üreten bir işyerine baskın yaptı. Operasyonda on binlerce mermi ele geçirilirken, ofisinde 1 Amerikan doları bulunan iş yeri sahibi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Kabataş Sanayi Sitesinde vida üretimi yapan bir işyerinde izinsiz olarak tabanca fişeği üretimi yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Fiziki takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. İş yerine giren ekipler, adeta mühimmat deposu ile karşılaştı. Yapılan aramalarda 104 bin 515 adet 9 mm çapında kapsülsüz boş kovan, 97 bin 458 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 411 adet 9 mm çapında çeşitli ibareler yazılı dolu tabanca fişeği, 9 bin 778 adet 7.65 mm çapında boş kovan, fişek, çekirdek, 16 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 34 bin 80 adet tabanca fişeği kapsülü, 170 adet kapsül iğnesi, 6 adet uzun namlulu silahta kullanılan boş kovan, 15 kilogram barut, 1 adet boş kovan şekillendirme kalıbı, 1 adet boş kovan yazı kalıbı, 1 adet kanal açma dip tabla kanal bıçağı ele geçirildi.İş yerinde fişek üretimi için kullanılan makinelerin yaklaşık 10 milyon Türk lirası değerlerinde olduğu tespit edildi. Operasyonda işyeri sahibi B.K.'nın ofisinde ise seri numaralı 1 Amerikan doları bulundu. Gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevine gönderildi.