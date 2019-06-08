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Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi

Malatya şehir merkezinde bulunan Vilayet Parkı'nda iki kız cocuğunu taciz eden Serdar K. adlı şüpheliyi vatandaşlar evire çevire dayak attı. Zanlıyı linçten polis güçlükle kurtardı.

Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi

Malatya şehir merkezinde bulunan Vilayet Parkı'nda iki kız cocuğunu taciz eden Serdar K. adlı şüpheliyi vatandaşlar evire çevire dayak attı. Zanlıyı linçten polis güçlükle kurtardı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:35
Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi

Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi


Çocuklara yönelik taciz terörü kendini bu kez Malatya'da gösterdi. İl merkezinde vatandaşların yoğun olarak gittiği Vilayet Parkı'nda iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaVilayet Parkı
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