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17 Şubat 2017 Cuma 20:17

Viranşehir'de şiddetli patlama, 1 ölü 15 yaralı var

Viranşehir'de lojmanlar bölgesinde şiddetli patlama, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlar bölgesindeki patlamada yaralılar var. İlk belirlemelere göre 1 ölü 15 yaralı var. Bölgeye çok sayıda cankurtaran sevkedildi.

Viranşehir'de şiddetli patlama, 1 ölü 15 yaralı var
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Viranşehir'de şiddetli patlama, 1 kişi can verdi, 15 yaralı var

Viranşehir'de daha çok hakim ve savcıların oturduğu lojmanların yakınında meydana gelen şiddetli patlamada yaralananların olduğu açıklandı. Valilikten yapılan ilk açıklamada kalleş saldırıda 1 kişi can verdi, en az 15 yaralı var..

Son Dakika Haberleri, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu" dedi.

16 Nisan’da yapılacak referandum güvenliği ile ilgili İzmir’de bir toplantı düzenledi. Bakan Soylu, buradaki programın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerinde hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin açıklama yapan Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"4-5 aydır birçok olayı gerçekleştiren hain etkisiz hale getirildi"

Soylu, 5 aydır peşinde olunan ve ülkede 4-5 aydır bir çok olayın faali olan teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Bir de başka bir haber daha vereceğim. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faali bugün kahraman güvenlik güçlerimiz onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" şeklinde konuştu.


VALİ: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara bombalı araçla saldırı düzenlendiğini, 3 yaşındaki 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, en az 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamada, lojman ve çevresindeki binalar ile park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye taşınan yaralılara, müdahale için izinde ve evlerinde olan sağlık görevlileri, belediye hoparlörlerinden yapılan ansons ile göreve çağırıldı.


 
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