Viranşehir'de şiddetli patlama, 2 şehit, 17 yaralı var

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

VALİ: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

'de daha çok hakim ve savcıların oturduğu lojmanların yakınında meydana gelen şiddetli patlamada yaralananların olduğu açıklandı. Valilikten yapılan ilk açıklamada kalleş saldırıda 2 kişi can verdi, 17 yaralı var..Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine Kete'nin lojmanın enkazı altında kalmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, bir süre sonra İbrahim Kete'nin cenazesine ulaştı.Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"Viranşehir ilçemizde Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete’nin cansız bedenine ulaşılmıştır."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu" dedi.16 Nisan’da yapılacak referandum güvenliği ile ilgili İzmir’de bir toplantı düzenledi. Bakan Soylu, buradaki programın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerinde hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin açıklama yapan Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.Soylu, 5 aydır peşinde olunan ve ülkede 4-5 aydır bir çok olayın faali olan teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Bir de başka bir haber daha vereceğim. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faali bugün kahraman güvenlik güçlerimiz onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" şeklinde konuştu.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara bombalı araçla saldırı düzenlendiğini, 3 yaşındaki 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, en az 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamada, lojman ve çevresindeki binalar ile park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü.Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye taşınan yaralılara, müdahale için izinde ve evlerinde olan sağlık görevlileri, belediye hoparlörlerinden yapılan ansons ile göreve çağırıldı.